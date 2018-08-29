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Эксперты назвали ТОП-10 самых популярных кроссоверов на европейском рынке

Аналитики проанализировали итоги реализаций транспортных средств на европейском рынке за первые 7 месяцев текущего года. При этом специалисты назвали самые популярные современные кроссоверы.

Эксперты назвали ТОП-10 самых популярных кроссоверов на европейском рынке


С января по июль ткущего года самой востребованной версией является Volkswagen Tiguan. Авто за 7 месяцев этого года продали в количестве 188 158 экземпляров. Данный результат в сравнении с аналогичным периодом прошедшего года увеличился на 16 процентов. На второй позиции находится авто Nissan Qashqai. Результаты продаж данного кросса составили 180 263 авто. Результат продаж увеличился на 2,4 процента.

Тройку лидеров замыкает версия Renault Captur. Кросс продали в количестве 138 460 единиц (плюс 8,8 процентов). На четвёртом месте оказалась версия Peugeot 3008. Пятое место досталось Dacia Duster. В ТОП-10 вошли также версии Peugeot 2008 и Ford Kuga. 8 и 9 место досталось Hyundai Tucson и KIA Sportage. На десятом месте разместилась модель Toyota C-HR.

 
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Авто / Главные новости
Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 14:30
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