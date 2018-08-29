Эксперты протестировали новую оригинальную модель Jeep Wrangler Rubicon

Новый Wrangler является уникальным авто, поражающим идеальным балансом внедорожной производительности, удобством в дороге, безопасности, комфортом для пассажиров, улучшенным расходом топлива, самобытным неуловимым характером, информационно-развлекательными способностями. Модель не особо отличается от предшественников, однако имеет все нужные улучшения, к примеру, активные/пассивные системы безопасности, камеру. Джип обладает более современной электроникой, включая информационно-развлекательную систему. Новинка имеет больший дорожный просвет, углы вылета. Авто может преодолевать водные преграды, глубиной до 75 см. Двери Jeep Wrangler Rubicon становятся более легкими. Имеются различные варианты отделки крыши, возможность открытия верха.В качестве двигателей используются 3,6-литровый Pentastar V6, а также новый 2,0-литровый мотор с четырьмя цилиндрами и турбонаддувом. Имеются другие пластины скольжения, набор жестких рельсов, красные буксировочные крюки, 33-дюймовые шины BF Goodrich KO2.