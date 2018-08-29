АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
IFA 2018: Составлен ТОП-5 ожидающих премьеры смартфонов
EUR 78.76 USD 67.39
Курс валют на 29.08.2018

Эксперты протестировали новую оригинальную модель Jeep Wrangler Rubicon

Эксперты протестировали абсолютно новую оригинальную версию Jeep Wrangler Rubicon. На новинке эксперты решили проехаться по автотрассе Rubicon Trail.

Эксперты протестировали новую оригинальную модель Jeep Wrangler Rubicon


Новый Wrangler является уникальным авто, поражающим идеальным балансом внедорожной производительности, удобством в дороге, безопасности, комфортом для пассажиров, улучшенным расходом топлива, самобытным неуловимым характером, информационно-развлекательными способностями. Модель не особо отличается от предшественников, однако имеет все нужные улучшения, к примеру, активные/пассивные системы безопасности, камеру. Джип обладает более современной электроникой, включая информационно-развлекательную систему. Новинка имеет больший дорожный просвет, углы вылета. Авто может преодолевать водные преграды, глубиной до 75 см. Двери Jeep Wrangler Rubicon становятся более легкими. Имеются различные варианты отделки крыши, возможность открытия верха.



В качестве двигателей используются 3,6-литровый Pentastar V6, а также новый 2,0-литровый мотор с четырьмя цилиндрами и турбонаддувом. Имеются другие пластины скольжения, набор жестких рельсов, красные буксировочные крюки, 33-дюймовые шины BF Goodrich KO2.

 
Добавить в мои источники Я.Нов
Авто
Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 22:02
Новости партнеров
Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Московский международный автосалон представил
Учёные: Сырое мясо является полезным для сердца
Андрей Малахов заинтриговал подписчиков снимком с
Эксперты протестировали новую оригинальную модель
Компания Blackview выпустила новый смартфон
Уфолог обнаружил на Марсе череп гуманоида и щит
Анастасия Квитко поразила поклонников сексуальным
"Похож на скопление звезд": Астронавт показал
Ученые применили ферментную терапию для
Эксперт прокомментировал закупку Киевом
Представлен первый в мире чехол-рация для
Анна Семенович пришла в восторг от фигуры
Астрономы разглядели в туманности Киля умирающие
Ученые назвали возраст, в котором мужья чаще
Бренд Micromax YU выпустит новый смартфон Ace
В Москве официально дебютировала новая версия
Заключено стратегическое партнерство между
Галина Сергеевна из "Папиных Дочек" Елизавета
Компания Acer представила линейку самых легких в
«АвтоВАЗ» представила самую ожидаемую новинку
Беременная Алена Савкина опубликовала фото в
Артем Алмазов намерен показать истинную сущность
Участник телепроекта «Дом-2» Илья Яббаров
Виктор Литвинов задумался об уходе с телепроекта
В Сети появились снимки нового Chevrolet Orlando
Тунис потерял доверие туристов
Компания Huawei сравнила свой флагман P20 c
Свидетельница: Влад Соколовский изменил Рите
NASA: В будущем человечеству грозит дефицит
В Сети показали на видео падение метеорита в
Просмотреть все новости