IFA 2018: Составлен ТОП-5 ожидающих премьеры смартфонов

Huawei Mate 20Компания Huawei готовится представить обновление линейки Mate, представители которой должны стать главными конкурентами Samsung Galaxy Note и LG V. Недавно в продаже появился корейский флагман Galaxy Note 9, ставший одним из лидеров бенчмарков по производительности. Huawei Mate 20 будет отличаться от него не только техническими характеристиками, но и применением современных решений, среди которых искусственный интеллект, пришедший на смену адаптивной развертке операционной системы. Он будет отвечать за повышение производительности посредство закрытия программ в фоновом режиме и контроля не используемых процессов. В Китае планируется выпустить версии Huawei Mate 20 с 6 и 8 гигабайтами оперативной памяти. В качестве чипа для смартфона был выбран процессор Kirin 980, но сведения об окончательной версии технических характеристик нового прибора будут обнародованы непосредственно на его премьере.Sony Xperia XZ3Сведения о премьере данного смартфона распространялись в качестве слухов и домыслов западных блогеров, но недавно было официально подтверждено, что серия появится в рамках выставки IFA 2018. На тизере, обнародованном в Сети, можно заметить, что новый флагман линейки не будет особо отличаться от предшественников, располагая привычным корпусом с угловатыми гранями и квадратными физическими кнопками. На его задней панели разместится тройной модуль камеры с общим разрешением на 30 мегапикселей. Также планируется применить новую технологию захвата движения и комбинации монохромного и полноцветного изображения. Премьера девайса официально запланирована на 30 августа, но на мировом рынке он может появиться немного позднее. В Европе его будут выпускать только с 4 гигабайтами ОЗУ, но в США и Китае стоит ожидать появления версии с 6 гигабайтами оперативной памяти. Главной его особенностью станет наличие слота для флешки, который не применялся в нескольких поколениях гаджетов от бренда. В качестве процессора в смартфоне будет применяться Qualcomm Snapdragon 845. Сведения о стоимости нового флагмана серии пока не были обнародованы.LG V40 ThinQКомпания LG до последнего не публиковала сведения о будущем смартфоне LG V40 ThinQ, ввиду чего многие западные издания даже начали сомневаться в правдоподобности сообщений инсайдеров о нем. Позднее несколько рендеров устройства появились в Сети, однако из-за обращения бренда к администрации поисковых систем их быстро удалили. Главной особенность. Смартфона должен стать большой вырез на передней части, который будет применяться вместо «моноброви» для размещения переговорного динамика и других необходимых утилит. Представители компании частично подтвердили анонс, назвав слитые снимки правдоподобными, но не совсем соответствующими действительности из-за неправильно изображенного корпуса. На самом деле, бренд решил отказаться от угловатых линий, отдав предпочтение аналогии iPhonе 6 и 7 поколений. В рамках IFA 2018 должен состояться только релиз официального тизера смартфона, а сама премьера и выход на рынок запланированы на октябрь. Сведения о технических характеристиках гаджета также пока отсутствуют.BlackBerry Key2 LEКомпания BlackBerry относительно недавно презентовала Key 2, который не смог получить больше количество положительных отзывов. Несмотря на это, бренд все же продолжил линейку гаджетов, решившись на премьеру флагманского Key2 LE. Примечательно, что компания так и не обнародовала ни одного официального превью. Также отсутствуют и технические характеристики устройства, однако бренд точно сохранит физические кнопки, дополнив их сенсорным дисплеем.ZTE Axon 9Компания ZTE на протяжении нескольких месяцев не делала никаких анонсов, рассказав о подготовке нового устройства, которое должно заменить все предыдущие серии. По предварительным данным, премьера Axon 9 должна состояться до конца текущего месяца, так как девайс должен выйти на рынок уже в сентябре. Новинка определенно получит двойную заднюю камеру и модем от Qualcomm, рассчитанный на работу с сетями стандарта 5G. Сведения о стоимости и других технических характеристиках устройства пока отсутствуют. Не исключено, что ценник ZTE Axon 9 будет больше 600 долларов за базовую версию.