АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
IFA 2018: Составлен ТОП-5 ожидающих премьеры смартфонов
EUR 78.76 USD 67.39
Курс валют на 29.08.2018

Андрей Малахов заинтриговал подписчиков снимком с младенцем

Несколько часов назад Андрей Малахов удивил своих подписчиков неожиданным кадром, на котором телеведущий держит на руках младенца. Соответствующие фото появилось на странице знаменитости в Instagram.

Андрей Малахов заинтриговал подписчиков снимком с младенцем


Андрей Малахов является активным пользователем социальных сетей и часто публикует снимки и видео. Сейчас он поделился фото с маленьким ребенком на руках прокомментировав его: «Доброе утро! Я знаю, многие этого ждали — все подробности сегодня». Подписчики сразу же пришли к выводу, что на опубликованном кадре телеведущий позирует вместе со своим наследником.

Андрей Малахов заинтриговал подписчиков снимком с младенцем


Но более внимательные пользователи Instagram заметили, что на руках у Андрея Малахова ребенок, которому на вид несколько месяцев. Фанаты телеведущего предположили, что младенцем на самом деле внук актрисы Марии Шукшиной, которая в рамках программы «Прямой эфир» впервые увидит ребенка.

 
Добавить в мои источники Я.Нов
ШоуБиз
Добавил: Макушина Валентина Сегодня, 22:31
Новости партнеров
Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Московский международный автосалон представил
Учёные: Сырое мясо является полезным для сердца
Андрей Малахов заинтриговал подписчиков снимком с
Эксперты протестировали новую оригинальную модель
Компания Blackview выпустила новый смартфон
Уфолог обнаружил на Марсе череп гуманоида и щит
Анастасия Квитко поразила поклонников сексуальным
"Похож на скопление звезд": Астронавт показал
Ученые применили ферментную терапию для
Эксперт прокомментировал закупку Киевом
Представлен первый в мире чехол-рация для
Анна Семенович пришла в восторг от фигуры
Астрономы разглядели в туманности Киля умирающие
Ученые назвали возраст, в котором мужья чаще
Бренд Micromax YU выпустит новый смартфон Ace
В Москве официально дебютировала новая версия
Заключено стратегическое партнерство между
Галина Сергеевна из "Папиных Дочек" Елизавета
Компания Acer представила линейку самых легких в
«АвтоВАЗ» представила самую ожидаемую новинку
Беременная Алена Савкина опубликовала фото в
Артем Алмазов намерен показать истинную сущность
Участник телепроекта «Дом-2» Илья Яббаров
Виктор Литвинов задумался об уходе с телепроекта
В Сети появились снимки нового Chevrolet Orlando
Тунис потерял доверие туристов
Компания Huawei сравнила свой флагман P20 c
Свидетельница: Влад Соколовский изменил Рите
NASA: В будущем человечеству грозит дефицит
В Сети показали на видео падение метеорита в
Просмотреть все новости