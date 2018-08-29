Андрей Малахов заинтриговал подписчиков снимком с младенцем

Андрей Малахов является активным пользователем социальных сетей и часто публикует снимки и видео. Сейчас он поделился фото с маленьким ребенком на руках прокомментировав его: «Доброе утро! Я знаю, многие этого ждали — все подробности сегодня». Подписчики сразу же пришли к выводу, что на опубликованном кадре телеведущий позирует вместе со своим наследником.Но более внимательные пользователи Instagram заметили, что на руках у Андрея Малахова ребенок, которому на вид несколько месяцев. Фанаты телеведущего предположили, что младенцем на самом деле внук актрисы Марии Шукшиной, которая в рамках программы «Прямой эфир» впервые увидит ребенка.