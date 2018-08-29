В Москве показали версию Renault Arkana названную «Народным икс шесть»

Современный паркетник сконструировали на платформе Renault B0, лежащей в основе версий Kaptur, Duster, Logan, Sandero и прочих. Продажи Renault Arkana с 2019 года стартуют в Российской Федерации. Пока отсутствуют подробности о технической начинке нового современного кросса. Имеется информация, что он соответствует габаритам сегмента С. Автолюбителям будут предложены полноприводные, а также переднеприводные модели авто. Под капотом установлен новейший силовой агрегат.В Москве на заводе Renault наладят серийное производство версии Arkana. Цена кроссовера держится пока в секрете. По мнению экспертов, расценка будет между ценовой линейкой версии Renault Kaptur, а также Renault Koleos.