В Москве показали версию Renault Arkana названную «Народным икс шесть»
В Москве показали версию Renault Arkana, которую успели уже прозвать «Народным икс шесть». Renault Arkana фактически является уменьшенной версией BMW X6, а также Mercedes-Benz GLE Сoupe.
Современный паркетник сконструировали на платформе Renault B0, лежащей в основе версий Kaptur, Duster, Logan, Sandero и прочих. Продажи Renault Arkana с 2019 года стартуют в Российской Федерации. Пока отсутствуют подробности о технической начинке нового современного кросса. Имеется информация, что он соответствует габаритам сегмента С. Автолюбителям будут предложены полноприводные, а также переднеприводные модели авто. Под капотом установлен новейший силовой агрегат.
В Москве на заводе Renault наладят серийное производство версии Arkana. Цена кроссовера держится пока в секрете. По мнению экспертов, расценка будет между ценовой линейкой версии Renault Kaptur, а также Renault Koleos.
Современный паркетник сконструировали на платформе Renault B0, лежащей в основе версий Kaptur, Duster, Logan, Sandero и прочих. Продажи Renault Arkana с 2019 года стартуют в Российской Федерации. Пока отсутствуют подробности о технической начинке нового современного кросса. Имеется информация, что он соответствует габаритам сегмента С. Автолюбителям будут предложены полноприводные, а также переднеприводные модели авто. Под капотом установлен новейший силовой агрегат.
В Москве на заводе Renault наладят серийное производство версии Arkana. Цена кроссовера держится пока в секрете. По мнению экспертов, расценка будет между ценовой линейкой версии Renault Kaptur, а также Renault Koleos.
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Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 13:24