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Ольга Бузова с дрожью в голосе призвала Романа Гриценко к ответу

В очередном эфире «Дом-2» популярная ведущая Ольга Бузова продемонстрировала, что ей не чужды эмоции, в том числе и в отношении бывшего ухажера Романа Гриценко.


Ольга Бузова с дрожью в голосе призвала Романа Гриценко к ответу


Уже несколько дней телестройка «гудит» от слухов по поводу интимной связи Романа Гриценко и Ирины Пинчук и только недавно участники и ведущие реалити-шоу заставили парочку признаться в «волшебстве», которое случилось между Ириной и Романом в туалете.

Примечательно, что инициатором разговора по душам стала именно Ольга Бузова, которая была оскорблена изменой бывшего ухажера, который скрывал от нее отношения с другой женщиной.

Дрожащим голосом знаменитость упрекнула бывшего молодого человека в неискренности и отметила, что ей очень тяжело было получать эту информацию от других участников.

Ольга Бузова с дрожью в голосе призвала Романа Гриценко к ответу


Бузова заявила, что подобное поведение Романа поставило окончательную точку в их романтических отношениях, хотя и до этого Ольга не давала Гриценко никаких авансов.

При этом звезда проекта недоумевает, зачем были все слова о любви со стороны молодого человека, если при первой возможности он переметнулся к другой.

 
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ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 12:51
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