Ольга Бузова с дрожью в голосе призвала Романа Гриценко к ответу
В очередном эфире «Дом-2» популярная ведущая Ольга Бузова продемонстрировала, что ей не чужды эмоции, в том числе и в отношении бывшего ухажера Романа Гриценко.
Уже несколько дней телестройка «гудит» от слухов по поводу интимной связи Романа Гриценко и Ирины Пинчук и только недавно участники и ведущие реалити-шоу заставили парочку признаться в «волшебстве», которое случилось между Ириной и Романом в туалете.
Примечательно, что инициатором разговора по душам стала именно Ольга Бузова, которая была оскорблена изменой бывшего ухажера, который скрывал от нее отношения с другой женщиной.
Дрожащим голосом знаменитость упрекнула бывшего молодого человека в неискренности и отметила, что ей очень тяжело было получать эту информацию от других участников.
Бузова заявила, что подобное поведение Романа поставило окончательную точку в их романтических отношениях, хотя и до этого Ольга не давала Гриценко никаких авансов.
При этом звезда проекта недоумевает, зачем были все слова о любви со стороны молодого человека, если при первой возможности он переметнулся к другой.
Уже несколько дней телестройка «гудит» от слухов по поводу интимной связи Романа Гриценко и Ирины Пинчук и только недавно участники и ведущие реалити-шоу заставили парочку признаться в «волшебстве», которое случилось между Ириной и Романом в туалете.
Примечательно, что инициатором разговора по душам стала именно Ольга Бузова, которая была оскорблена изменой бывшего ухажера, который скрывал от нее отношения с другой женщиной.
Дрожащим голосом знаменитость упрекнула бывшего молодого человека в неискренности и отметила, что ей очень тяжело было получать эту информацию от других участников.
Бузова заявила, что подобное поведение Романа поставило окончательную точку в их романтических отношениях, хотя и до этого Ольга не давала Гриценко никаких авансов.
При этом звезда проекта недоумевает, зачем были все слова о любви со стороны молодого человека, если при первой возможности он переметнулся к другой.
ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 12:51