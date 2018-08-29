Ольга Бузова с дрожью в голосе призвала Романа Гриценко к ответу

Публикация от dom2_reality (@dom2_reality) 28 Авг 2018 в 1:29 PDT

Уже несколько дней телестройка «гудит» от слухов по поводу интимной связи Романа Гриценко и Ирины Пинчук и только недавно участники и ведущие реалити-шоу заставили парочку признаться в «волшебстве», которое случилось между Ириной и Романом в туалете.Примечательно, что инициатором разговора по душам стала именно Ольга Бузова, которая была оскорблена изменой бывшего ухажера, который скрывал от нее отношения с другой женщиной.Дрожащим голосом знаменитость упрекнула бывшего молодого человека в неискренности и отметила, что ей очень тяжело было получать эту информацию от других участников.Бузова заявила, что подобное поведение Романа поставило окончательную точку в их романтических отношениях, хотя и до этого Ольга не давала Гриценко никаких авансов.При этом звезда проекта недоумевает, зачем были все слова о любви со стороны молодого человека, если при первой возможности он переметнулся к другой.