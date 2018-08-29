В Калужской области мужчина погиб при падении лифта в многоэтажке

Произошла трагедия 27 августа, в понедельник. Согласно данным следственного комитета известно, что кабина лифта находилась на первом этаже после отсоединения мужчиной груза от противовеса, при этом сам груз монтажником был зафиксирован на уровне 9-го этажа. В момент демонтажа что-то пошло не по плану, когда рабочий находился на первом этаже в шахте лифта , с высоты на него упал бетонный противовес.На месте происшествия монтажник скончался. Полиция, совместно с ответственными службами, выясняет обстоятельства, которые привели к трагедии.