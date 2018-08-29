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В Калужской области мужчина погиб при падении лифта в многоэтажке

Трагедией закончились работы по демонтажу старого лифта в калужской многоэтажке, расположенной на Пролетарской улице. Погиб 35-летний рабочий при попытке снять кабину в шахте лифта.

В Калужской области мужчина погиб при падении лифта в многоэтажке


Произошла трагедия 27 августа, в понедельник. Согласно данным следственного комитета известно, что кабина лифта находилась на первом этаже после отсоединения мужчиной груза от противовеса, при этом сам груз монтажником был зафиксирован на уровне 9-го этажа. В момент демонтажа что-то пошло не по плану, когда рабочий находился на первом этаже в шахте лифта , с высоты на него упал бетонный противовес.

На месте происшествия монтажник скончался. Полиция, совместно с ответственными службами, выясняет обстоятельства, которые привели к трагедии.

 
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Происшествия
Добавил: Дубов Дмитрий Сегодня, 12:33
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