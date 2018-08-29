Владимир Путин: Пенсионная реформа поможет снизить уровень инфляции

Владимир Путин отмечает, что для женщин должно быть предусмотрено право досрочного выхода на пенсию, это касается многодетных матерей. Если в семье женщины воспитывается три ребенка, она сможет выйти на пенсию в 57 лет, если четверо - 55 лет, пять и более - в 50 лет.Также глава государства подчеркнул, что реформа будет приниматься поэтапно, так как это тяжело. Первые пенсионеры, которые столкнутся с изменениями, получат преимущества в виде административной ответственности для работодателей, увольняющих работников предпенсионного возраста, а также не принимающих их на работу.