Владимир Путин предложил повысить пенсионный возраст до 60 и 65 лет

Владимир Путин отметил, что сейчас пенсии минимальны, поэтому понижать их больше не имеет смысла. Так как сейчас численность работающего населения сократилась и поступления в Пенсионный фонд уменьшились. При этом повышение пенсионного возраста позволит ежегодно повышать выплаты для пенсионеров, к 2024 году они составят около 22 тысяч рублей.Владимир Путин поручил правительству эффективно проработать все последствия новой реформы, в результате чего было принято соответствующее решение.