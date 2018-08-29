Владимир Путин предложил повысить пенсионный возраст до 60 и 65 лет
Владимир Путин в ходе прямой трансляции рассказал, что в России экономика чувствует себя уверенно, но постепенно наступит время, когда средств на пенсии не будет хватать. Поэтому глава государства, рассмотрев все предложения, принял решение о повышении пенсионного возраста.
Владимир Путин отметил, что сейчас пенсии минимальны, поэтому понижать их больше не имеет смысла. Так как сейчас численность работающего населения сократилась и поступления в Пенсионный фонд уменьшились. При этом повышение пенсионного возраста позволит ежегодно повышать выплаты для пенсионеров, к 2024 году они составят около 22 тысяч рублей.
Владимир Путин поручил правительству эффективно проработать все последствия новой реформы, в результате чего было принято соответствующее решение.
Владимир Путин отметил, что сейчас пенсии минимальны, поэтому понижать их больше не имеет смысла. Так как сейчас численность работающего населения сократилась и поступления в Пенсионный фонд уменьшились. При этом повышение пенсионного возраста позволит ежегодно повышать выплаты для пенсионеров, к 2024 году они составят около 22 тысяч рублей.
Владимир Путин поручил правительству эффективно проработать все последствия новой реформы, в результате чего было принято соответствующее решение.
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Добавил: Кравченко Алена Сегодня, 12:17