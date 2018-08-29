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Владимир Путин поручил перевести ЖКХ на эталонные тарифы в 2019 году

Начиная с 2019 года, в России вступят в действие эталонные тарифы ЖКХ, которые лишают возможности регионы поднимать цену выше нормы. Это заявление сделал Владимир Путин выступая на заседании по вопросам ТЭК.

Владимир Путин поручил перевести ЖКХ на эталонные тарифы в 2019 году


Президент РФ указал на то, что в некоторых отечественных регионах сейчас сложилась «практика продавливания необоснованного роста тарифов» и из-за этого огромное количество средств идут не на развитие этих регионов, а в личное пользование конкретных лиц. Предполагается, что перевод ЖКХ на эталонные тарифы поможет этого избежать. На данный момент тарифы для каждой теплоснабжающей организации ежегодно устанавливают власти их региона. Эталонные тарифы, ограничат возможность колебания расходов энергетиков.

По словам Виталия Королёва, внедрение данной системы позволит оптимизировать тарифы для потребителей и сократить издержки компаний. Регионы могут перейти на эталонные тарифы на жилищно-коммунальные услуги летом 2019 года.

 
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Экономика / Главные новости
Добавил: Макушина Валентина Сегодня, 13:07
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