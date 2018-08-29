Учёные: Сырое мясо является полезным для сердца

Подопытные были поделены по рациону питания на несколько групп. Качество его оценивали в баллах. В свою очередь здоровая диета оценивалась от 18 баллов. При этом низкокачественная диета получала оценку в 11 балов и меньше. Специалисты сопоставляли качество питания с частотой развития у людей сердечно-сосудистых недугов.Кроме молочных продуктов, овощей, рыбы, красное мясо не подверженное термической обработки способствовало уменьшению риска смертельного исхода от сердечных заболеваний.