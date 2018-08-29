Учёные: Сырое мясо является полезным для сердца
Эксперты Университета Макмастера на территории Канады выяснили, что сырое мясо может быть очень полезным для сердца. К такому выводу исследователи пришли после проведённых экспериментов, в которых участвовали 218 человек.
Подопытные были поделены по рациону питания на несколько групп. Качество его оценивали в баллах. В свою очередь здоровая диета оценивалась от 18 баллов. При этом низкокачественная диета получала оценку в 11 балов и меньше. Специалисты сопоставляли качество питания с частотой развития у людей сердечно-сосудистых недугов.
Кроме молочных продуктов, овощей, рыбы, красное мясо не подверженное термической обработки способствовало уменьшению риска смертельного исхода от сердечных заболеваний.
Подопытные были поделены по рациону питания на несколько групп. Качество его оценивали в баллах. В свою очередь здоровая диета оценивалась от 18 баллов. При этом низкокачественная диета получала оценку в 11 балов и меньше. Специалисты сопоставляли качество питания с частотой развития у людей сердечно-сосудистых недугов.
Кроме молочных продуктов, овощей, рыбы, красное мясо не подверженное термической обработки способствовало уменьшению риска смертельного исхода от сердечных заболеваний.
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Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 23:01