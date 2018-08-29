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Учёные: Сырое мясо является полезным для сердца

Эксперты Университета Макмастера на территории Канады выяснили, что сырое мясо может быть очень полезным для сердца. К такому выводу исследователи пришли после проведённых экспериментов, в которых участвовали 218 человек.

Учёные: Сырое мясо является полезным для сердца


Подопытные были поделены по рациону питания на несколько групп. Качество его оценивали в баллах. В свою очередь здоровая диета оценивалась от 18 баллов. При этом низкокачественная диета получала оценку в 11 балов и меньше. Специалисты сопоставляли качество питания с частотой развития у людей сердечно-сосудистых недугов.

Кроме молочных продуктов, овощей, рыбы, красное мясо не подверженное термической обработки способствовало уменьшению риска смертельного исхода от сердечных заболеваний.

 
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Наука / Главные новости
Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 23:01
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