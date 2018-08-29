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В Санкт-Петербурге 16-летний школьник разбился после падения из окна 4-ого этажа

В Санкт-Петербурге погиб 16-летний подросток. Смерть наступила после падения с высоты четвертого этажа здания, расположенного на улице Стойкости.

В Санкт-Петербурге 16-летний школьник разбился после падения из окна 4-ого этажа


За полчаса до полуночи 16-летнего юношу доставили в Детскую больницу им. Филатова. В стационарное отделение он поступил с признаками тяжелых травм, полученных после падения с высоты. Как выяснилось, упал подросток с 4-го этажа многоэтажки. Медики отметили присутствие запаха алкоголя, исходившего от пациента.

Все усилия врачей по спасению жизни пострадавшего не дали результатов, от полученных травм молодой человек скончался. Правоохранительные органы проводят мероприятия по выяснению обстоятельств случившегося.

 
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Происшествия
Добавил: Дубов Дмитрий Сегодня, 12:00
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