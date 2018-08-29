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Уфолог обнаружил на Марсе череп гуманоида и щит

На новых снимках Марса, представленных NASA, эксперты увидели нечто, похожее на щит и череп гуманоида. Скотт Уоринг, в частности уверен, что это действительно голова разумного существа.

Уфолог обнаружил на Марсе череп гуманоида и щит


Как заявляет эксперт, череп принадлежал одному из видов разумных существ, когда-то заселявших красную планету. Также Уоринг говорит о том, что с большой вероятностью ДНК инопланетян может кардинально отличаться от земного. Это интересно тем, что к такому виду цепи ДНК представители человечества могут прийти через миллионы лет.



Пользователи Сети поддерживают эксперта и соглашаются с тем, что найденные предметы ни что иное как артефакты древней цивилизации, когда-то проживавшей на Марсе, или же останки тех, кто в какой-то момент посещал Красную планету. Так или иначе, на текущий момент все, чем располагают земные ученые, - это то, что снимки предметов, которые можно было бы исследовать, получено пока не было.

 
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Наука / Главные новости
Добавил: Максим Бэр Сегодня, 21:01
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