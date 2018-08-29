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Павел Климкин: Украина 30 сентября уведомит РФ о прекращении договора о дружбе

Павел Анатольевич Климкин заявил, что Украина до 30 сентября текущего года уведомит Россию о прекращении договора о партнерстве, сотрудничестве и дружбе. Действие договора в случае не расторжения его в установленный срок будет автоматически продлено на 10 лет с апреля 2019 года.

Павел Климкин: Украина 30 сентября уведомит РФ о прекращении договора о дружбе


Глава внешнеполитического ведомства Украины поведал, что президент Украины Петр Алексеевич Порошенко объявил о решении прекратить договор о дружбе с РФ сегодня, особо отметив, что Украина «подошла подготовленной и юридически защищённой к прекращению действия договора».

Накануне Петр Алексеевич Порошенко поручил Министерству иностранных дел предоставить все необходимые документы для начала расторжения данного договора. Договор о сотрудничестве, партнерстве и дружбе между Россией и Украиной был подписан еще в 1997 году.

 
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Политика / Главные новости
Добавил: Макушина Валентина Сегодня, 12:16
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