Павел Климкин: Украина 30 сентября уведомит РФ о прекращении договора о дружбе

Глава внешнеполитического ведомства Украины поведал, что президент Украины Петр Алексеевич Порошенко объявил о решении прекратить договор о дружбе с РФ сегодня, особо отметив, что Украина «подошла подготовленной и юридически защищённой к прекращению действия договора».Накануне Петр Алексеевич Порошенко поручил Министерству иностранных дел предоставить все необходимые документы для начала расторжения данного договора. Договор о сотрудничестве, партнерстве и дружбе между Россией и Украиной был подписан еще в 1997 году.