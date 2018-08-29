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В Ленобласти 15-летний подросток насиловал 4-летнего ребенка

В Ленобласти 15-летний подросток подозревается в изнасиловании четырёхлетнего ребёнка. Информацию о совершении таких неправомерных действий сообщила мать девочки.

В Ленобласти 15-летний подросток насиловал 4-летнего ребенка


С таким заявлением в правоохранительные органы местная жительница обратилась вечером 28 августа. По её словам, 24 августа приблизительно в шесть часов вечера в отношении четырехлетней её дочери совершены были действия, которые имели сексуальный характер. При этом в изнасиловании был обвинён 15-летний ученик 9 класса местной школы.

Другие подробности случившегося на сегодняшний день пока отсутствуют. Материалы обращения направили для проверки в следственные органы региона.

 
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Происшествия
Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 11:38
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