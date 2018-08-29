В Ленобласти 15-летний подросток насиловал 4-летнего ребенка
В Ленобласти 15-летний подросток подозревается в изнасиловании четырёхлетнего ребёнка. Информацию о совершении таких неправомерных действий сообщила мать девочки.
С таким заявлением в правоохранительные органы местная жительница обратилась вечером 28 августа. По её словам, 24 августа приблизительно в шесть часов вечера в отношении четырехлетней её дочери совершены были действия, которые имели сексуальный характер. При этом в изнасиловании был обвинён 15-летний ученик 9 класса местной школы.
Другие подробности случившегося на сегодняшний день пока отсутствуют. Материалы обращения направили для проверки в следственные органы региона.
С таким заявлением в правоохранительные органы местная жительница обратилась вечером 28 августа. По её словам, 24 августа приблизительно в шесть часов вечера в отношении четырехлетней её дочери совершены были действия, которые имели сексуальный характер. При этом в изнасиловании был обвинён 15-летний ученик 9 класса местной школы.
Другие подробности случившегося на сегодняшний день пока отсутствуют. Материалы обращения направили для проверки в следственные органы региона.
Происшествия
Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 11:38