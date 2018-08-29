В Санкт-Петербурге врач изнасиловал 10-летнего мальчика
В отделение полиции Санкт-Петербурга обратилась женщина, которая заявила, что в одной из поликлиник врач изнасиловал ее 10-летнего сына.
Жительница северной столицы России рассказала представителям правоохранительных органов, что врач-психотерапевт в собственном частном кабинете надругался над десятилетним мальчиком. Согласно полученной информации, преступлений было несколько. Речь идёт о периоде 1 октября 2015 г по 1 августа 2016 г.
52-летнего врача задержали. В отношении него возбудили уголовное дело. При этом с места происшествия были изъяты улики.
Жительница северной столицы России рассказала представителям правоохранительных органов, что врач-психотерапевт в собственном частном кабинете надругался над десятилетним мальчиком. Согласно полученной информации, преступлений было несколько. Речь идёт о периоде 1 октября 2015 г по 1 августа 2016 г.
52-летнего врача задержали. В отношении него возбудили уголовное дело. При этом с места происшествия были изъяты улики.
Происшествия
Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 10:58