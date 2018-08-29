В Санкт-Петербурге врач изнасиловал 10-летнего мальчика

Жительница северной столицы России рассказала представителям правоохранительных органов, что врач-психотерапевт в собственном частном кабинете надругался над десятилетним мальчиком. Согласно полученной информации, преступлений было несколько. Речь идёт о периоде 1 октября 2015 г по 1 августа 2016 г.52-летнего врача задержали. В отношении него возбудили уголовное дело. При этом с места происшествия были изъяты улики.