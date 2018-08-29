Сын Олега Табакова оказался пьяным в глуши Подмосковья
Сын Олега Табакова Павел неожиданно оказался в глуши Подмосковья, рядом с Луховицами. Сам он объяснить ситуацию не может, поскольку был абсолютно пьяным в тот момент, когда очнулся на переправе.
Павел опубликовал в разделе Stories Instagram геолокацию, с помощью которой сам задает вопрос всем участникам прошедшего пьяного веселья и просит уточнить, что вообще происходит. Скорее всего, молодые люди неплохо погуляли минувшей ночью, а потерявшийся участник застолья ничего не может вспомнить.
От самого Павла Табакова нет никак комментариев относительно прошедших событий бурно проведенной ночи и загадочного его перемещения на глухую переправу из Москвы.
Павел опубликовал в разделе Stories Instagram геолокацию, с помощью которой сам задает вопрос всем участникам прошедшего пьяного веселья и просит уточнить, что вообще происходит. Скорее всего, молодые люди неплохо погуляли минувшей ночью, а потерявшийся участник застолья ничего не может вспомнить.
От самого Павла Табакова нет никак комментариев относительно прошедших событий бурно проведенной ночи и загадочного его перемещения на глухую переправу из Москвы.
ШоуБиз
Добавил: Дубов Дмитрий Сегодня, 14:13