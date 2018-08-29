Ученые: Антидепрессанты вызывают зависимость

Специалисты провели ряд исследований, в которых предложили респондентам разделиться на две группы. Представители первой должны были на протяжении года в каждой стрессовой ситуации принимать антидепрессанты. Остальным также дали соответствующие препараты, но на самом деле они являлись плацебо.В итоге удалось установить, что имитация препаратов сработала значительно эффективнее. Кроме того, представители первой группы начали чувствовать эмоциональную и физическую потребность в антидепрессантах в любой стрессовой ситуации. Избавиться от нее может быть очень сложно, так как на протяжении года раздраженный рецептор NMDA практически не подлежит восстановлению.Для избавления от зависимости специалисты предложили использовать налтрексон, который блокирует действие кетамина. В то же время, диссоциативный эффект от него остается, ввиду чего применять препараты такого типа не рекомендуется.