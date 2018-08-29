АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Ученые: Антидепрессанты вызывают зависимость
EUR 78.76 USD 67.39
Курс валют на 29.08.2018

Ученые: Антидепрессанты вызывают зависимость

Антидепрессанты могут вызывать зависимость при их постоянном употреблении. Специалисты из Университета Стэнфорда рассказали, что самым опасным препаратом такого типа является кетамин, раздражающий рецепторы, отвечающие за переживание.

Ученые: Антидепрессанты вызывают зависимость


Специалисты провели ряд исследований, в которых предложили респондентам разделиться на две группы. Представители первой должны были на протяжении года в каждой стрессовой ситуации принимать антидепрессанты. Остальным также дали соответствующие препараты, но на самом деле они являлись плацебо.

В итоге удалось установить, что имитация препаратов сработала значительно эффективнее. Кроме того, представители первой группы начали чувствовать эмоциональную и физическую потребность в антидепрессантах в любой стрессовой ситуации. Избавиться от нее может быть очень сложно, так как на протяжении года раздраженный рецептор NMDA практически не подлежит восстановлению.

Для избавления от зависимости специалисты предложили использовать налтрексон, который блокирует действие кетамина. В то же время, диссоциативный эффект от него остается, ввиду чего применять препараты такого типа не рекомендуется.

 
Добавить в мои источники Я.Нов
Наука / Главные новости / Авторские новости
Добавил: Дузенко Дмитрий Сегодня, 10:39
Новости партнеров
Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Ученые обнаружили на Солнце загадочный феномен
Ученые: Антидепрессанты вызывают зависимость
Новая композиция Ольги Бузовой побила всеобщий
Lifan рассказал о своих новых моделях в Москве
В Перми взрыв топливного бака локомотива лишил
Поклонники Николая Баскова встревожились
Флагман HTC U12 Life до анонса протестировали в
Фанаты уличили Ольгу Бузову на использовании
Компания Jeep представила спецверсию внедорожника
Ученые нашли новый тип нейронов в мозге человека
В архивных фото с миссии "Аполлон" на Марсе
Певица Наташа Королева высмеяла «крашеную
Уфологи: На Землю упадет астероид размером с
Флагман Huawei Mate 20 установит новый стандарт
"Начала отмирать": Сын Елены Яковлевой рассказал
Смартфон LG Q Stylus станет альтернативой Galaxy
Snapdragon 660 и батарея на 4000 мАч: Xiaomi
Ученые: К двум годам дети способны научиться
Алиана Устиненко призналась, что не переживает за
Зрители «Дома-2» советуют Захару Саленко обратить
Анастасия Шубская показала фотографию
Ученые: Отсутствие отпуска повышает риск
Любовница режиссёра Станислава Говорухина просит
Астрономы: В юности Юпитер немного «отставал в
Новые "умные" часы Apple Watch получат
Сергей Жорин: Елена Степаненко передумала
Учёные: Мужчин и женщин радует разный набор
Пользователи Сети обвиняют жену Никиты Преснякова
NASA показала в инфракрасном диапазоне
Спорткар Jaguar E-type станет электромобилем
Просмотреть все новости