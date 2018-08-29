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Компания Blackview выпустила новый смартфон BV6800 Pro

Компания Blackview выпустила новую версию смартфона BV6800 Pro. Гаджет в защищенном исполнении оснащают 5,7-дюймовым дисплеем с Full HD+ разрешением.

Компания Blackview выпустила новый смартфон BV6800 Pro


Девайс обладает прямым выходом в интернет. ОЗУ составляет 4 ГБ. Предусмотрена защита устройства на уровне IP69K. При этом разрешение экрана достигает 2160 x 1080 пик (18:9). Ёмкость аккумуляторной батареи – 6 580 мАч. Информация о дате начала реализации, а также стоимости защищенного Blackview BV6800 Pro пока отсутствует.



Стоит отметить, что мобильные устройства Blackview позиционируются как водозащищённые и пылезащищённые устройства, которые способны выдержать небольшие ударные воздействия. Это также касается версии BV6800 Pro.

 
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Технологии
Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 21:31
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