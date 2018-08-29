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"Похож на скопление звезд": Астронавт показал снимок острова Ява с МКС

Астронавты NASA на борту МКС сделали снимки острова Ява, одного из крупнейших в Индонезии. Ночной вид острова напоминает созвездие.

"Похож на скопление звезд": Астронавт показал снимок острова Ява с МКС


Люди на борту МКС могут видеть Землю с редчайших ракурсов, смотреть издалека на то, размеры чего сложно представить. Снимки Земли в ночное время из космоса - не редкость, города, освещенные электрическим светом, поражают своей красотой даже с высоты птичьего полета. Остров Ява похож на звездное скопление, очень сильно выделяющееся на фоне черного индонезийского океана. Стоит отметить, что данный остров является экономическим и географическим центром Индонезии.

Сотрудники космического ведомства прокомментировали снимок примерно следующим образом: “Мы гордимся тем, что наши астронавты проводят в космосе исследования, которые в будущем позволят людям заглянуть еще дальше в Солнечную систему, а также тем, что, несмотря на график, им удается периодически делать подобные снимки.”

 
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Наука
Добавил: Максим Бэр Сегодня, 20:01
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