"Похож на скопление звезд": Астронавт показал снимок острова Ява с МКС

Люди на борту МКС могут видеть Землю с редчайших ракурсов, смотреть издалека на то, размеры чего сложно представить. Снимки Земли в ночное время из космоса - не редкость, города, освещенные электрическим светом, поражают своей красотой даже с высоты птичьего полета. Остров Ява похож на звездное скопление, очень сильно выделяющееся на фоне черного индонезийского океана. Стоит отметить, что данный остров является экономическим и географическим центром Индонезии.Сотрудники космического ведомства прокомментировали снимок примерно следующим образом: “Мы гордимся тем, что наши астронавты проводят в космосе исследования, которые в будущем позволят людям заглянуть еще дальше в Солнечную систему, а также тем, что, несмотря на график, им удается периодически делать подобные снимки.”