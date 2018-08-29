49-летняя Эвелина Бледанс забеременела после ЭКО и ждет девочку

Нынешний сезон «Человека-невидимки» с участием Эвелины Бледанс станет финальным. Актриса сделала процедуру ЭКО в присутствии съемочной группы телепрограммы «Прямой эфир». Знаменитость рассказала, что мечтает родить дочку, а также поведала, что в первом браке у нее родилась мертвая девочка из-за несчастного случая.После развода с Александром Семиным, который является отцом второго ребенка Эвелины Бледанс, актриса так и не смогла наладить личную жизнь. В связи с этим знаменитость согласилась на процедуру ЭКО. Отмечается, что искусственное оплодотворение является опасным из-за необходимости употребления гормональных препаратов. Также у женщин, прошедших эту процедуру, появляются проблемы с щитовидной железой и возрастает риск развития рака, но актрису это не пугает.