Учёные рассказали о позах для «бесконечного» секса

Для продления полового акта многие мужчины используют презервативы, а также прочие средства для снижения чувствительности. Таким образом, они стараются доставить наслаждение представительницам слабого пола. Между тем, учёные смогли выяснить, что продолжительность сексуального акта зависит также от выбора позы, которая определяет характер взаимодействия половых органов. По словам учёных, для продления секса на максимально долгий период времени, нужно использовать позу «Ложки». При этом партнёрша ложится на бок, а мужчина располагается за ней в аналогичной позиции.Специалисты отмечают, что наименее чувствительной позицией является поза «по-собачьи». В данном случае девушка должна лечь на живот. Мужчина, оказываясь на своей партнерше, свободно контролирует все телодвижения. Для продления полового акта можно использовать позу, в которой партнёры лежат лицом друг к другу на боку, а женщина верхнюю ногу забрасывает на торс мужчины. При этом создаются необходимые условия для эффективного проникновения.