Онкобольной Борис Клюев рассказал о состоянии здоровья и жизни

В апреле актер театра, как известно, обратился к врачам из-за боли в легких. После проведения соответствующих процедур, врачи диагностировали у Клюева рак. Актер, впрочем, сдаваться не планирует. В последнем интервью он рассказал о своем рабочем графике, в частности о том, что постоянно проводит множество спектаклей и преподает курсы актерского мастерства. При этом успевает проводить все необходимые процедуры по борьбе с болезнью. Актер заявил, что из-за столь напряженного графика любит хорошо отдыхать. Одним из таких отпусков стала поездка в Италию, где у Клюева есть собственный дом, расположенный в 600 метрах от моря.В интервью актер также упоминал, как сильно сериал “Воронины” изменил его имидж и узнаваемость. Говорил, что на улице за ним иногда ходят толпы детей или подростков и кричат: “Галя, борщ” или “Галя, хлеб”. А выражение “Египетская сила” уже и вовсе стало классикой.