Флагманский смартфон Oppo Find X поступил в продажу в России по предзаказу

Для первых покупателей предусмотрен подарок, представленный беспроводной моделью наушников Jabra Elite 65t. Цена на смартфон в России будет точно определена только в день продаж. Ориентируясь на зарубежные аналоги, специалисты предполагают стартовую стоимость от 55 тысяч рублей. Базой для Find X выбрана операционная система ColorOS 5.1, поддерживающая технологии искусственного интеллекта, на процессоре Qualcomm Snapdragon 845. Оснащен флагман экраном Panoramic Arc, диагональ которого 6,42 дюйма. Как рассказал производитель, площадь лицевой части смартфона на 93,8% будет занята дисплеем.Присутствует в гаджете поддержка фирменной технологии распознавания лиц - O-Face. 3D-камеры новинки полностью скрыты и незаметны, расположены они на задней и лицевой панелях смартфона, при этом из корпуса выдвигаются только во время использования. Разрешение сдвоенной основной камеры - 16 и 20 МП, а фронтальная камер оборудована матрицей 25 МП.