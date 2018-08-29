Смартфон Yota 3+ получил российское ПО и два экрана

В новой модели разработчики решили предложить владельцам Yota 3+ комплекс российского ПО Yota EPD Technology Integration, YETI4. За счет, которого можно настраивать работу различных возможностей и функций, которых не хватало владельцам предыдущей модели. Новинка от компании Yota Technologies будет оснащена 5,5-дюймовым основным AMOLED-экраном и 5,2-дюймовым дисплеем E-Ink, 8-ядерным процессором Qualcomm Snapdragon 625 с частотой 1,8 ГГц. Также Yota 3+ оборудован 4 ГБ оперативной и 128 ГБ флеш-памяти, основной камерой 12 Мп и фронтальной 13 Мп.За счет российского По YETI4 владельцы Yota 3+ могут выводить на второй экран любое приложение, в том числе загруженное из Google Play. Цена на данный смартфон пока неизвестна.