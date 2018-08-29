В Сети опубликовали «живые» снимки версии Moto G6S Plus
В интернете инсайдеры опубликовали «живые» фото версии Moto G6S Plus. В свою очередь дизайн устройства отличается от предшественника.
Верхняя часть экрана имеет каплевидный вырез. Устройство получило стеклянную заднюю панель, сдвоенную основную камеру. Производитель побеспокоился также о дактилоскопическом сенсоре. Согласно предположениям, модель будет именоваться как Moto G6S Plus.
Устройство осуществляет работу на базе процессора Snapdragon 630. Операционная память модели имеет объём на 4/6 Гб, а ПЗУ - 32/64 Гб. За автономность отвечает аккумуляторная батарея на 3200 мАч.
Верхняя часть экрана имеет каплевидный вырез. Устройство получило стеклянную заднюю панель, сдвоенную основную камеру. Производитель побеспокоился также о дактилоскопическом сенсоре. Согласно предположениям, модель будет именоваться как Moto G6S Plus.
Устройство осуществляет работу на базе процессора Snapdragon 630. Операционная память модели имеет объём на 4/6 Гб, а ПЗУ - 32/64 Гб. За автономность отвечает аккумуляторная батарея на 3200 мАч.
Технологии
Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 11:16