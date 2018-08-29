Компания Haval показала новый кроссовер Haval F7 для России

Производство данной версии наладят в рамках завода Great Wall на территории Тульской области. Новый кросс получил узкие задние осветители, внушительный экран мультимедийного центра, электронную панель управления, агрессивные фары, многоугольную радиаторную решетку. Конкурентами кросса выступают Toyota RAV4, а также Nissan X-Trail. В подкапотном пространстве новой версии Haval F7 размещаются бензиновые турбодвигатели на 1,5 и 2 литра, которые генерируют 169 и 197 л.с. Моторы работают совместно с роботизированной 7-скоростной трансмиссией, а также системой полного привода.Новая версия Haval F7 в КНР обойдется в 1,5 млн руб. Российские цены на данную модель пока не разглашаются.