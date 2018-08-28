Бывший астронавт NASA рассказал о встрече со странным внеземным существом

По словам Мелвина, объект напоминающий существо внеземного происхождения показался ему органическим без твёрдой и статичной формы. О своей находке бывший астронавт рассказал сотрудникам NASA, однако они его убедили в том, что он увидел не пришельца, а кусок льда. Но мужчина усомнился в убеждениях представителей космического агентства, так как он имеет учёную степень в сфере химии и материаловедения.Сообщение Мелвина в Twitter появилось в тот момент, когда бывшие чиновники правительства Соединённых Штатов предположили, что во Вселенной люди могут быть не одни. Об этом ранее говорил Эдгар Митчелл – ветеран «Аполлона-14», а также и Луис Элизондо – бывший сотрудник Пентагона, участвующий в программе идентификации авиационных угроз.