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Бывший астронавт NASA рассказал о встрече со странным внеземным существом

Бывший астронавт NASA Леланд Мелвин рассказал о том, что во время работы на космическом челноке «Атлантис» он обнаружил внеземное существо, которое выплывало из отсека полезной нагрузки. Экс-представитель космического ведомства написал об этом в своём микроблоге Twitter.

Бывший астронавт NASA рассказал о встрече со странным внеземным существом


По словам Мелвина, объект напоминающий существо внеземного происхождения показался ему органическим без твёрдой и статичной формы. О своей находке бывший астронавт рассказал сотрудникам NASA, однако они его убедили в том, что он увидел не пришельца, а кусок льда. Но мужчина усомнился в убеждениях представителей космического агентства, так как он имеет учёную степень в сфере химии и материаловедения.

Сообщение Мелвина в Twitter появилось в тот момент, когда бывшие чиновники правительства Соединённых Штатов предположили, что во Вселенной люди могут быть не одни. Об этом ранее говорил Эдгар Митчелл – ветеран «Аполлона-14», а также и Луис Элизондо – бывший сотрудник Пентагона, участвующий в программе идентификации авиационных угроз.

 
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Наука
Добавил: Алина Сегодня, 18:26
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