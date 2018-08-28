Дмитрий Шепелев доверил сына новой избраннице

Близкие телеведущего рассказали, что новая возлюбленная Дмитрия Шепелева быстро нашла общий язык с его наследником. Как оказалось, Платон отправился в Италию раньше своего звездного отца и у ребенка не было никаких нянь, ведь за ним присматривала Екатерина Тулупова, которой телеведущий полностью доверяет. О романе ведущего шоу «На самом деле» и дизайнера стало известно в начале текущего года, знаменитостям довольно долго удавалось скрывать свои отношения от общественности.Напомним, что Платон рожден в гражданском браке Дмитрия Шепелева с ныне покойной Жанной Фриске. Исполнительница скончалась от рака головного мозга, когда малышу было всего 2 года.