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Дмитрий Шепелев доверил сына новой избраннице

Дмитрий Шепелев провел отпуск в Италии вместе с сыном Платоном и новой возлюбленной Екатериной Тулуповой. Дизайнер заботилась о ребенке, пока телеведущий был в Москве.

Дмитрий Шепелев доверил сына новой избраннице


Близкие телеведущего рассказали, что новая возлюбленная Дмитрия Шепелева быстро нашла общий язык с его наследником. Как оказалось, Платон отправился в Италию раньше своего звездного отца и у ребенка не было никаких нянь, ведь за ним присматривала Екатерина Тулупова, которой телеведущий полностью доверяет. О романе ведущего шоу «На самом деле» и дизайнера стало известно в начале текущего года, знаменитостям довольно долго удавалось скрывать свои отношения от общественности.

Дмитрий Шепелев доверил сына новой избраннице


Напомним, что Платон рожден в гражданском браке Дмитрия Шепелева с ныне покойной Жанной Фриске. Исполнительница скончалась от рака головного мозга, когда малышу было всего 2 года.

 
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ШоуБиз
Добавил: Макушина Валентина Сегодня, 16:44
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