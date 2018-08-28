Элджея высмеяли за оральный секс с Настей Ивлеевой

Девушка сообщила о собственной любви к секс-игрушкам и оральным интимным ласкам своего возлюбленного Элджея. Новый выпуск программы «ВДудь» удивил пользователей интернета рассказом Ивлеевой о предпочтениях в сексе. Звезда соцсетей не стеснялась давать ответы на провокационные вопросы со стороны ведущего. Девушка сообщила, что исполнитель Элджей оказался для неё лучшим мужчиной в постели. На вопрос об отношении к куннилингусу Ивлеева дала ответ, что лишь в последнее время стала получать удовольствие от орального секса., – отметила 27-летняя телеведущая.Рассказ про оральный секс спровоцировал негативную реакцию со стороны подписчиков Элджея. Ряд пользователей стал подшучивать над рэпером в Instagram. Пользователи спрашивают, нравится ли исполнителю «запах рыбки». Многие посчитали поведение Ивлеевой несколько необдуманным, поскольку о настолько пикантных подробностях публично говорить не принято.