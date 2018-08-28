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Элджея высмеяли за оральный секс с Настей Ивлеевой

Рэпер Элджея высмеяли за его оральный секс с ведущей программы «Орёл и решка». Видеоблогер Настя Ивлеева поделилась подробностями относительно собственной интимной жизни в рамках интервью для Юрия Дудя.

Элджея высмеяли за оральный секс с Настей Ивлеевой


Девушка сообщила о собственной любви к секс-игрушкам и оральным интимным ласкам своего возлюбленного Элджея. Новый выпуск программы «ВДудь» удивил пользователей интернета рассказом Ивлеевой о предпочтениях в сексе. Звезда соцсетей не стеснялась давать ответы на провокационные вопросы со стороны ведущего. Девушка сообщила, что исполнитель Элджей оказался для неё лучшим мужчиной в постели. На вопрос об отношении к куннилингусу Ивлеева дала ответ, что лишь в последнее время стала получать удовольствие от орального секса.

«Кто-то умеет, кто-то — нет. Думаю, важна работа двоих людей. Важно говорить, где приятно, где – нет», – отметила 27-летняя телеведущая.

Рассказ про оральный секс спровоцировал негативную реакцию со стороны подписчиков Элджея. Ряд пользователей стал подшучивать над рэпером в Instagram. Пользователи спрашивают, нравится ли исполнителю «запах рыбки». Многие посчитали поведение Ивлеевой несколько необдуманным, поскольку о настолько пикантных подробностях публично говорить не принято.

 
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ШоуБиз
Добавил: Валерий Астафьев Сегодня, 20:31
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