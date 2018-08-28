Под Хабаровском подросток убил 10-летнюю девочку

Инцидент произошел вечером 16 августа. Ребенок пошел покататься на роликах, но домой так и не вернулся, под Хабаровском у девочки живет бабушка. Позже ее тело обнаружили местные жители, погибшую изнасиловали и убили.В ходе расследования с помощью различных экспертиз следствию удалось установить, что преступление совершил один человек. Под подозрение попали несколько молодых людей, в том числе 15-летний подросток, впоследствии признавший свою вину.Биологическая экспертиза выявила следы подозреваемого на месте преступления. Стало известно, что ранее он задерживался за бродяжничество и был на учете в соответствующих органах, но затем его сняли за "исправление". Теперь подозреваемый находится в СИЗО.