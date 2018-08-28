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Ученые: Телевизор вредит сексуальной жизни супругов

Люди, у которых в доме имеется телевизор, занимаются сексом на 6% меньше в сравнении с теми, у кого этого устройства нет. Об этом сообщили ученые, сотрудничающие с Делавэрским университетом. Итоги исследования были представлены на веб-сайте Нацбюро экономических исследований в США.

Ученые: Телевизор вредит сексуальной жизни супругов


В рамках нового изыскания был проведен анализ сведений о почти 4 млн человек из 80 государств. На сегодня ключевым «врагом» секса в семейной жизни считают смартфоны, однако телевидение также вносит некоторый вклад в этот вопрос. Суммарно в США люди проводят порядка 11 часов в процессе ознакомления с медиа-контентом. Начиная с 2014 года данный показатель повысился на 1,5 ч. Ключевой период использования смартфонов и ТВ приходится на вечер, когда люди могли заниматься сексом.

Исследователи отмечают, что интимная близость несёт пользу для иммунной системы, а также является эффективным методом сжигания калорий. Вдобавок, секс улучшает взаимоотношения между супругами. Помимо этого, эксперты рекомендуют женщинам испытывать оргазм, когда они сталкиваются с болями от менструаций, поскольку сокращение мышц тазового дна оказывает помощь в снятии неприятных ощущений.

 
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Наука
Добавил: Валерий Астафьев Сегодня, 04:01
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