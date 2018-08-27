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Уральские ученые нашли в пустыне Гоби метеорит весом 800 граммов

В ходе экспедиции, которая проходит в районе Ноена, уральские ученые нашли метеорит. Вес космического тела обнаруженного в пустыне Гоби составляет 800 граммов.

Уральские ученые нашли в пустыне Гоби метеорит весом 800 граммов

На поиски метеоритов отправились сотрудники монгольской Академии наук, Института астрономии и лаборатории УрФУ Extra Terra Consortium. Специалисты сообщают, что несмотря на обнаружение первого образца, они продолжат свою работу до 8 сентября текущего года. Данная экспедиция считается 4-ой, проводимой при поддержке и участии зарубежных исследователей.

Александр Пастухович, который является главой поискового отряда, рассказал, что экспедиция должна была проходить от Улан-Батора до юго-западной части монгольской пустыни, но планы были подкорректированы из-за неблагоприятных метеоусловий.

 
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Наука
Добавил: Макушина Валентина Сегодня, 15:36
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