Уральские ученые нашли в пустыне Гоби метеорит весом 800 граммов

На поиски метеоритов отправились сотрудники монгольской Академии наук, Института астрономии и лаборатории УрФУ Extra Terra Consortium. Специалисты сообщают, что несмотря на обнаружение первого образца, они продолжат свою работу до 8 сентября текущего года. Данная экспедиция считается 4-ой, проводимой при поддержке и участии зарубежных исследователей.Александр Пастухович, который является главой поискового отряда, рассказал, что экспедиция должна была проходить от Улан-Батора до юго-западной части монгольской пустыни, но планы были подкорректированы из-за неблагоприятных метеоусловий.