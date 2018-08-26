AUO покажет на Touch Taiwan 2018 безрамочный ТВ-дисплей формата 8K

По диагонали панель ALCD TV соответствует размеру 85 дюймов. Разрешение превышает в четыре раза формат 4К и составляет 7680х4320 пикселей. В основе дисплея лежит технология квантовых точек. Также производитель указывает на охват 110-процентного цветового пространства NTSC. Уровень пиковой яркости составит 1200 кд/м2 при частоте обновления 120 Гц.Компания AUO продемонстрирует на Touch Taiwan 2018 и некоторые другие новинки. Будут выставлены вытянутые дисплеи, используемые в основном в коммерческих целях. Размеры диагонали данных панелей составляют 37 и 42 дюйма.