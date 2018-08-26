Боксер из США Эфе Аджагбой покинул ринг на 1 секунде боя
Произошел инцидент перед началом поединка между боксером Нигерии Эфе Аджагбой и спортсменом из США Кертисом Харпером, в ходе проведения турнира Premier Boxing Champions. Один из боксеров просто покинул ринг перед самым началом боя, за что и был дисквалифицирован на первых секундах.
В соцсети Twitter опубликовали видеоролик, на котором видно, что американский боксер после удара гонга молча уходит с ринга. За подобное неспортивное поведение его автоматически дисквалифицировали. Следует отметить, что Эфе Аджагба не нанес противнику ни одного удара и стал победителем.
Как сообщают корреспонденты, причиной нежелания Харпера участвовать в бое стал маленький гонорар, а также проявление неуважения со стороны спортсмена из Нигерии.
В соцсети Twitter опубликовали видеоролик, на котором видно, что американский боксер после удара гонга молча уходит с ринга. За подобное неспортивное поведение его автоматически дисквалифицировали. Следует отметить, что Эфе Аджагба не нанес противнику ни одного удара и стал победителем.
Как сообщают корреспонденты, причиной нежелания Харпера участвовать в бое стал маленький гонорар, а также проявление неуважения со стороны спортсмена из Нигерии.
Спорт
Добавил: Дубов Дмитрий Сегодня, 12:44