АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Отличный, но дорогой: Oppo R17 Pro представлен официально
EUR 78.41 USD 67.79
Курс валют на 25.08.2018

Боксер из США Эфе Аджагбой покинул ринг на 1 секунде боя

Произошел инцидент перед началом поединка между боксером Нигерии Эфе Аджагбой и спортсменом из США Кертисом Харпером, в ходе проведения турнира Premier Boxing Champions. Один из боксеров просто покинул ринг перед самым началом боя, за что и был дисквалифицирован на первых секундах.
Боксер из США Эфе Аджагбой покинул ринг на 1 секунде боя


В соцсети Twitter опубликовали видеоролик, на котором видно, что американский боксер после удара гонга молча уходит с ринга. За подобное неспортивное поведение его автоматически дисквалифицировали. Следует отметить, что Эфе Аджагба не нанес противнику ни одного удара и стал победителем.


Как сообщают корреспонденты, причиной нежелания Харпера участвовать в бое стал маленький гонорар, а также проявление неуважения со стороны спортсмена из Нигерии.

 
Добавить в мои источники Я.Нов
Спорт
Добавил: Дубов Дмитрий Сегодня, 12:44
Новости партнеров
Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
В Краснодарском крае в результате ДТП погибло 5
Боксер из США Эфе Аджагбой покинул ринг на 1
В Уфе Софию Ротару попала в реанимацию
Лох-несское чудовище увидела Линн Лок, школьный
Акция от Huawei: обмен старого смартфона на новый
Эмир Кустурица посетил Крым и спел в пещере
Один из самых перспективных проектов Google не
NASA: Невидимые вещества в атмосфере угрожают
Google внедрил новую функцию в gmail -
«Аквамен» не оправдал надежд первых зрителей
NASA: В ближайшее время на планете будет нечем
Специалисты Hennessey опубликовали официальные
Швейцарские студенты изобрели гибрид электрокара,
На 82-м году жизни умер сенатор Джон Маккейн
Съемки третьей части «Стражей Галактики» отложили
Ольга Бузова открывает ресторан в Санкт-Петербурге
Ученые: Дети лучше взрослых воспринимают звуки
Настасья Самбурская показала, с чего начинался ее
Невероятное сходство: Гарик Харламов показал
Смартфон Red Hydrogen One показали на официальных
Инди-игра Star Citizen стала временно бесплатной
Дочь Ивана Урганта Эрика эмигрировала в США
Valve для Dota 2 анонсировала героев Mars и
"На диване не полежишь": Тарзан заставил сына
Рита Дакота рассказала о причинах разрыва
Олег Меньшиков довел до слез беременную актрису
Наталья Штурм рассказала о давлении экс-супруга
Учёные выяснили, как восстанавливаются аксоны у
Звезда сериала «Мажор» заявил, что не будет
В Сети появилась новая информация о BlackBerry
Просмотреть все новости