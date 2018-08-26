Боксер из США Эфе Аджагбой покинул ринг на 1 секунде боя

В соцсети Twitter опубликовали видеоролик, на котором видно, что американский боксер после удара гонга молча уходит с ринга. За подобное неспортивное поведение его автоматически дисквалифицировали. Следует отметить, что Эфе Аджагба не нанес противнику ни одного удара и стал победителем.Как сообщают корреспонденты, причиной нежелания Харпера участвовать в бое стал маленький гонорар, а также проявление неуважения со стороны спортсмена из Нигерии.