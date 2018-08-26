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Эмир Кустурица посетил Крым и спел в пещере патриотическую песню

Известный режиссер, музыкант и участник рок-группы Smoking Orchestra Эмир Кустурица приехал в Крым, чтобы дать концерт в Ялте. Перед выступлением Кустурица с группой решили изучить полуостров получше.


Эмир Кустурица посетил Крым и спел в пещере патриотическую песню


Путешествие музыкантов и Эмира Кустурица началось с посещения Бахчисарая, затем они отправились в пещерный город Чуфут-Кале, в подвале одной из караимских усадеб 17 века, музыканты решили спеть сербскую патриотическую песню. Позже выяснилось, что на импровизацию их подвигло хорошее акустическое звучание в помещении. Затем по маршруту состоялся спуск с горы, где Кустурица с музыкантами отведали местный квас и кулинарные изыски крымско-татарской кухни. В Алуште они посетили знаменитый парк «Крым в миниатюре», где можно рассмотреть все достопримечательности полуострова в миниатюре, там же путешественники отведали рыбу барабульку, которую приготовили для них на огне. А позднее вечером музыканты выступили на одной из концертных площадок Ялты, и исполнили треки из нового альбома Corps Diplomatique.

Позже, Эмир Кустурица поделился впечатлениями от путешествия. Он отметил, что природа Крыма очень напомнила ему Сербию, его родину. Также режиссер вспомнил о пещерном городе, и посоветовал властям реконструировать достопримечательность, и показать, как жили люди в этих пещерах. Кустурица поддержал решение крымчан стать частью РФ и сказал, что хочет снять в Крыму кино.

 
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Общество
Добавил: Шведова Александра Сегодня, 11:34
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