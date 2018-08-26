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Один из самых перспективных проектов Google не оправдал ожиданий

Google, одна из крупнейших IT корпораций мира, объявила о закрытии одного из своих проектов, социальной сети Google+. После объявления о приостановлении работ, сотрудники Google ожидали, что большая часть пользователей отпишется от соцсети, однако в действительности это сделали.

Корпорация Google получила мировое признание благодаря созданию поисковой системы с одноименным названием, которой сейчас пользуется весь мир. Однако не прекращаются работы по расширению влияния компании. Одним из сторонних проектов, которому, впрочем, не уделялось достаточно внимания в последние месяцы, являлась соцсеть Google+. Было замечено, что с момента прекращения работы социальной сети отписались лишь около 100 человек из 470 000. Это может означать, что большая часть пользователей уже давно не пользуется услугами Google+ и, несмотря на то, что компания возлагала на этот проект большие надежды, он не смог составить конкуренцию таким гигантам как Twitter и Facebook.

Один из самых перспективных проектов Google не оправдал ожиданий


Не исключено, что в скором времени социальная сеть от Google может полностью прекратить работу.

 
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Технологии
Добавил: Юра Качко Сегодня, 11:20
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