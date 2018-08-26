Съемки третьей части «Стражей Галактики» отложили на неопределенный срок

Начало работ планировали на осень текущего года, а в следующем году должны были начать сами съемки. Поводом для увольнения режиссера стали некоторые провокационные посты, размещенные им в Twitter. В своих твитах десятилетней давности Джеймс Ганн затрагивал провокационные и скандальные темы.Поиски нового режиссера продолжаются, только это может занять неопределенное время. Поэтому проект решили заморозить. Также отмечается, что в ходе создания фильма коллектив сплотился с Ганном, многие актеры поддерживают режиссера и просят руководство простить его за необдуманные высказывания в Сети.