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Съемки третьей части «Стражей Галактики» отложили на неопределенный срок

Компании Marvel Studios и Disney отложили на неопределенный период работу над третьей частью «Стражей галактики». Связано это с увольнение Джеймса Ганна, режиссера фильма, который снимал две предыдущие части картины.

Начало работ планировали на осень текущего года, а в следующем году должны были начать сами съемки. Поводом для увольнения режиссера стали некоторые провокационные посты, размещенные им в Twitter. В своих твитах десятилетней давности Джеймс Ганн затрагивал провокационные и скандальные темы.
Съемки третьей части «Стражей Галактики» отложили на неопределенный срок


Поиски нового режиссера продолжаются, только это может занять неопределенное время. Поэтому проект решили заморозить. Также отмечается, что в ходе создания фильма коллектив сплотился с Ганном, многие актеры поддерживают режиссера и просят руководство простить его за необдуманные высказывания в Сети.

 
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Культура
Добавил: Дубов Дмитрий Сегодня, 09:08
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