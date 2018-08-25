В Москве поездом мужчине отрезало голову
В Москве мужчина попал под поезд. Состав не успел затормозить и ему отрезало голову.
Трагедия произошла по улице Яблочкова. Мужчина пытался быстро пересечь рельсы, но когда бежал, упал. В этот момент ехал поезд, который не смог во время остановится и переехал человека. В результате мужчина погиб, лишившись головы.
Трагедия произошла по улице Яблочкова. Мужчина пытался быстро пересечь рельсы, но когда бежал, упал. В этот момент ехал поезд, который не смог во время остановится и переехал человека. В результате мужчина погиб, лишившись головы.
Происшествия
Добавил: Алла Валерьевна Сегодня, 11:53