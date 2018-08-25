Экс-участница «Дома-2» Ольга Жарикова выступила против претензий матери своего бывшего возлюбленного

«Ольга Васильевна заявляет, что Жарикова украла 70 тысяч рублей и назвала девку воровкой..а она не думала о том, что несостоявшаяся невеста только то и делала, что угождала престарелым родителям своего уже не молодого возлюбленного? Может Оля забрала столько, сколько посчитала нужным! Так сказать, сама себе оплатила услуги, которые предоставляла семейству Гобозовых..» - написал один из телезрителей «Дома-2» в Сети.

Не успели окончательно расстаться экс-звезды прославленной телестройки «Дом-2» Ольга Жарикова и Александр Гобозов, как большое количество телезрителей реалити принялись один за другим упрекать в меркантильности обоих молодых людей.Несколько дней назад наш портал уже писал о том, что бывшая участница телепроекта Ольга Васильевна Гобозова требует от несостоявшейся невестки вернуть ее семейству 75 тысяч рублей. Только вот вчера Жарикова решила выступить против претензий матери своего экс-возлюбленного и заявила, что должна Александру только 20 тысяч рублей.По словам Ольги, Гобозов постоянно пользовался ее автомобилем, поэтому она еще подумает несколько раз, следует ли возвращать 20 тысяч рублей Александру или все-таки нет.На сегодняшний день множество телезрителей «Дома-2» говорят о том, что у семейства Гобозовых до сих пор так и не получилось отыскать настолько идеальную невестку, чтобы она всем угождала и всех устраивала: чтобы была и добытчицей в семье, и сиделкой, и хорошей хозяйкой.К слову, мало кто из поклонников реалити-шоу понимает посчитала ли Ольга Жарикова в счет своего долга, озвученного Ольгой Васильевной, стоимость ухода за отцом бывшего избранника, уборку, приготовление еды и прочие угождения семейству Гобозовых.Оказывается, что фанаты реалити-шоу хорошо понимают, почему Ольга Жарикова так скоропостижно после ухода из проекта рассталась с Александром Гобозовым. По мнению зрителей телепроекта, мало кто из молоденьких девушек подпишется на условия, которые поставил перед ней немолодой возлюбленный.Стоит отметить, что Ольгу неоднократно отговаривали участники проекта «Дом-2» от ухода за Периметр вместе с Александром, с которым недавно телеканал «ТНТ» расторгнул контракт. В результате на сегодняшний день Жарикова находится за воротами телешоу, а в Москве, по словам девушки, у нее никого нет, а это значит, что, по всей видимости, совсем скоро экс-звезда реалити вернется в свои родные края.Вчера в социальной сети появился видеоролик, на котором бывшая участница «Дома-2» Ольга Жарикова заявляет своим преданным поклонникам, что именно она стала инициатором расставания с Александром Гобозовым. Однако чуть позже в Интернете появилось еще одна запись, на которой запечатлено, как девушка недостойно ведет себя с незнакомым мужчиной в одном из ночных клубов Санкт-Петербурга.Алиана Гобозова (Устиненко) уверена, что расстались Гобозов и Жарикова из-за нее. По словам участницы «Дома-2», Александр еще до сих пор любит ее и хочет сохранить семью. К слову, такого же мнения, как оказалось, придерживается и Ольга Васильевна, которая заявляет, что теперь по-настоящему полюбила свою невестку и сына, которые ранее о ней так хорошо вместе заботились.Заметим, что вчера в конфликт Ольги Васильевной Гобозовой и Ольги Жариковой внес долю юмора один из телеведущих скандально-известного реалити-шоу «Дом-2» Андрей Черкасов, который поинтересовался у бывшей участницы, зачем она украла у телебабушки велосипед. Олю настолько взволновал этот вопрос, что она принялась всерьез доказывать ведущему проекта, что никакого велосипеда не крала.По словам же Александра Гобозова, он планирует в ближайшее время забрать жить к себе единственного наследника. Также бывший участник указал на то, что находясь в отношениях с Ольгой Жариковой, ему приходилось постоянно покупать девушке новые наряды, а также чинить автомобиль, однако благодарности со стороны бывшей возлюбленной ему так и не удалось дождаться.Кстати, многие телезрители «Дома-2» уверены, что скандал семейства Гобозовых и Ольги Жариковой не просто так обсуждается в Периметре «Дома-2».