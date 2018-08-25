WhatsApp решил ввести платные сообщения

В данном случае речь ведётся о рекламных, а также сервисных сообщениях. По словам разработчиков, услуги по отправке данных посланий станут для компаний платными. Благодаря данному нововведению собираются заставить фирмы более избирательно отправлять сообщения. Согласно ожиданиям, введение платы за отправляемые рекламные сообщения поможет потенциальным пользователям WhatsApp навести порядок в собственных чатах.Разработчиками отмечается, что такие новшества не отразятся каким-то образом на защите пользовательской информации сквозным шифрованием. При этом любую компанию, которая рассылает рекламные СМС, заблокировать можно будет одним нажатием. WhatsApp данную функцию анонсировал в 2017 году.