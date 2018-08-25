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Премьера 25-ой части «Бондианы» переносится из-за увольнения Дэнни Бойла

Выход на экраны юбилейной 25-ой части «Бондианы» могут отложить еще на один год. Такой информацией располагает издание Hollywood Reporter. По их данным, у авторов киноленты о Джеймсе Бонде появились сложности из-за увольнения Дэнни Бойла.

Премьера 25-ой части «Бондианы» переносится из-за увольнения Дэнни Бойла


Поклонники картины об "агенте 007" Джеймсе Бонде еще не скоро смогут насладиться просмотром юбилейной 25-ой части киноцикла. Ее премьеру могут перенести еще на один год из-за увольнения режиссера Дэнни Бойла. Причину его ухода объявили на официальной странице «Бондианы» в Twitter-аккаунте актер Дэниел Крейг, а также продюсеры Барбара Брокколи и Майкл Дж. Уилсон. По их словам, режиссер покинул свой пост из-за творческих разногласий.

Первая картина киноцикла об «агенте 007» Джеймсе Бонде, которая называлась «Доктор Ноу» (Dr. No), вышла на широкие экраны в 1962 году. Последняя на данный момент часть бондианы «007: СПЕКТР» (Spectre, 2015), принесла доход свыше 880 млн долларов.

 
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Культура
Добавил: Берсенёва Ирина Сегодня, 08:00
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