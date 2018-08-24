Марихуана может состарить головной мозг человека почти на три года

Исследования показали, что мозгу свойственна невероятная пластичность, изменяемая под воздействием не только опыта, но и возраста человека. Процессы, связанные с нейроразвитием и нейродегенерацией устанавливают маркер старения мозга, выраженный диффузией белого вещества, изменяющегося в течение всей жизни, а не только в период детства или преклонном возрасте.Ученые проследили изменения уровня кровоснабжения, увеличивающегося в головном мозге с раннего детства до подросткового возраста. Затем отмечается небольшое снижение и достижение пика к взрослому возрасту. Последующее увеличение определенного уровня кровотока продолжаются до шестидесяти лет. Пожилой возраст отмечен как увеличением, так и уменьшением сил кровотока.Специалисты определили один из самых опасных факторов преждевременного старения мозга, связан он с зависимостью от курения каннабиса, данная привычка делает мозг старше на 2,8 лет. Отмечается и злоупотребление алкоголем (примерно 0,6 года), биполярные расстройства (1,6 года) и шизофрения (4 года). Помимо прочего, мозг у мужчин здоровой популяции, оказался старше реального возраста на 0,4 года.