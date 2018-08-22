Создатели «Рика и Морти» заинтриговали тизерами к новому сезону
Создатели мультипликационного сериала «Рика и Морти» заинтриговали своих поклонников тизерами к новому сезону сериала. Это будет 4-ая часть проекта. Сегодня на официальной странице проекта в Twitter появился тизер, где все выглядит, как в аниме.
На данный момент неизвестна дата выхода 4-го сезона – по словам сценариста, это может случиться не ранее следующего года. Автор же сериала Джастин Ройланд рассказал, что в новом сезоне «Рика и Морти»зрители увидят 70 серий.
В кадрах герои красуются в необычных образах мускулистых мачо, стреляющих бластерами и ускользающих от погони. Многие зрители уже предвкушают интересное зрелище.
На данный момент неизвестна дата выхода 4-го сезона – по словам сценариста, это может случиться не ранее следующего года. Автор же сериала Джастин Ройланд рассказал, что в новом сезоне «Рика и Морти»зрители увидят 70 серий.
В кадрах герои красуются в необычных образах мускулистых мачо, стреляющих бластерами и ускользающих от погони. Многие зрители уже предвкушают интересное зрелище.
Культура
Добавил: Дрокина Татьяна Сегодня, 23:30