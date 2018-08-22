Создатели «Рика и Морти» заинтриговали тизерами к новому сезону

На данный момент неизвестна дата выхода 4-го сезона – по словам сценариста, это может случиться не ранее следующего года. Автор же сериала Джастин Ройланд рассказал, что в новом сезоне «Рика и Морти»зрители увидят 70 серий.В кадрах герои красуются в необычных образах мускулистых мачо, стреляющих бластерами и ускользающих от погони. Многие зрители уже предвкушают интересное зрелище.