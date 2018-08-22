Марихуана помогает беременным американкам бороться с токсикозом

Оказалось, что сильная тошнота и рвота, возникающие в первый триместр беременности, вынуждают женщин искать спасения в растительном наркотике. Но актуальные исследования, посвященные влиянию марихуаны на здоровье не рожденного ребенка, заставляют ученых всего мира волноваться всерьез. Ведь было доказано, что этот наркотик влияет на снижение веса младенцев, способствуя нарушениям их неврологического развития.Поводом для выводов стали масштабные научные наблюдения, в которых были задействованы несколько тысяч беременных женщин из Калифорнии. Те, кто страдал от сильнейшего токсикоза, в 11% случаев прибегали в помощи марихуаны, не отдавая себе отчета в опасности своих действий для будущего малыша.