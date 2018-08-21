Мадонну пользователи Сети высмеяли за самовлюбленность

Вместо того, чтобы произнести речь в честь Франклин, Мадонна рассказала о том, как начиналась её карьера, а о покойной она упомянула косвенно. На одном из первых своих прослушиваний певица пела песню Королевы соула, однако тогда она кастинг не прошла и стала искать другой путь в музыкальной индустрии. В конце своей речи знаменитость поблагодарила Арету за то, что была всем примером и завершила свой монолог словами «Да здравствует королева!».Эгоцентризм Мадонны тут же раскритиковали пользователи Сети. В частности, радиоведущий Charlamagne Tha God в Twitter написал: «Я теряюсь. Мадонна должна была почтить Арету, но услышал я только спич в адрес самой себе».Арета Франклин скончалась в возрасте 76 лет, врачи причиной её смерти назвали онкологию поджелудочной железы. По версии журнала Rolling Stone в 2008 году её назвали величайшей певицей за всю историю. За сильный вокал Франклин прозвали Королевой соула.