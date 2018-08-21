АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Три Луны 4 миллиарда лет назад освещали Землю до уничтожения двух спутников космическими катастрофами
EUR 76.72 USD 67.18
Курс валют на 21.08.2018

Мадонну пользователи Сети высмеяли за самовлюбленность

Пользователи интернета высмеяли Мадонну за самовлюблённость. Дело в том, что певице на церемонии MTV VMA поручили почтить память артистки Ареты Франклин, скончавшейся 16 августа, но звезда почти всё выступление посвятила сама себе.

Вместо того, чтобы произнести речь в честь Франклин, Мадонна рассказала о том, как начиналась её карьера, а о покойной она упомянула косвенно. На одном из первых своих прослушиваний певица пела песню Королевы соула, однако тогда она кастинг не прошла и стала искать другой путь в музыкальной индустрии. В конце своей речи знаменитость поблагодарила Арету за то, что была всем примером и завершила свой монолог словами «Да здравствует королева!».

Мадонну пользователи Сети высмеяли за самовлюбленность


Эгоцентризм Мадонны тут же раскритиковали пользователи Сети. В частности, радиоведущий Charlamagne Tha God в Twitter написал: «Я теряюсь. Мадонна должна была почтить Арету, но услышал я только спич в адрес самой себе».

Арета Франклин скончалась в возрасте 76 лет, врачи причиной её смерти назвали онкологию поджелудочной железы. По версии журнала Rolling Stone в 2008 году её назвали величайшей певицей за всю историю. За сильный вокал Франклин прозвали Королевой соула.

 
Добавить в мои источники Я.Нов
Общество / ШоуБиз
Добавил: Алина Сегодня, 15:30
Новости партнеров
Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Виталий Милонов прокомментировал намерение
Новая функция Skype включает шифрование звонков и
Эксперты анонсировали самые популярные версии
Поклонники «Дома-2» убеждены, что Егор Черкасов
Кудрин: Денег в бюджете осталось только на еще
Ученые уверены, что таяние вечных ледников грозит
Мадонну пользователи Сети высмеяли за
Телезрители «Дома-2» уверены, что Александра
Новые бумажные батареи заряжаются от бактерий
Экс-участник «Дома-2» Сергей Кучеров вернулся к
Gmail разрешил на Android удалять отправленные
В Швеции стая птиц сбила военный истребитель
Меган Маркл и принц Гарри побывали в гостях у
Эксперты провели первый тест-драйв обновленного
В Екатеринбурге в сентябре появится новый сервис
Телезрители «Дома-2» уверены, что мамы
Ученые: Экспертиза ДНК указала на миграцию людей
Лариса Гузеева нецензурно высказалась в адрес
«Диктатор с недоразвитыми ножками»: Ксения Собчак
Очевидцы в Нью-Йорке сняли на видео гигантский НЛО
«Если мужчина изменил один раз, изменит и
Ученые Китая испытали возможности 4D-печати
Из-за видео с голой блондинкой ставропольский
“Нет денег – нет любви”: Чрезмерные требования
Ксения Шойгу рассказала о воспитании молодежи
Астролог рассказала подробности расставания
Экс-участница «Дома-2» Юлия Щаулина призналась,
Уфолог Скотт Уорринг обнаружил на Марсе лазер и
После столкновения в ресторане с экс-супругом
Джордж Мартин раскрыл тайну смертей героев «Игры
Просмотреть все новости