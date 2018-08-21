Два козла сорвали работу метро в Нью-Йорке
Работа метро в Нью-Йорке была сорвана из-за проделок двух козлов. Животные бродили по рельсам в районе Бруклина, и прошло немало времени, прежде чем их поймали.
Информация о срыве графика движения поездов нью-йоркского метрополитена появилась на официальной страничке организации в Twitter. Как животные оказались на открытом отрезке дороги, остается неизвестным.
В сообщении отмечалось, что «два козла бродят по линии N». Для переживающих за здоровье животных стало облегчением узнать, что с ними все в порядке. Но, как полагается козлиной натуре, они не давались в руки и постоянно убегали, чем еще больше задерживали возобновление работы метро.
На поимку козлов потребовалось два часа. Поскольку все случилось в утренний час-пик, то сотни пассажиров вынуждены были ждать, пока поезда вернутся к обычному графику.
Информация о срыве графика движения поездов нью-йоркского метрополитена появилась на официальной страничке организации в Twitter. Как животные оказались на открытом отрезке дороги, остается неизвестным.
В сообщении отмечалось, что «два козла бродят по линии N». Для переживающих за здоровье животных стало облегчением узнать, что с ними все в порядке. Но, как полагается козлиной натуре, они не давались в руки и постоянно убегали, чем еще больше задерживали возобновление работы метро.
На поимку козлов потребовалось два часа. Поскольку все случилось в утренний час-пик, то сотни пассажиров вынуждены были ждать, пока поезда вернутся к обычному графику.
В мире
Добавил: Семчишина Ирина Сегодня, 09:34