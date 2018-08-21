АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Три Луны 4 миллиарда лет назад освещали Землю до уничтожения двух спутников космическими катастрофами
EUR 76.72 USD 67.18
Курс валют на 21.08.2018

Два козла сорвали работу метро в Нью-Йорке

Работа метро в Нью-Йорке была сорвана из-за проделок двух козлов. Животные бродили по рельсам в районе Бруклина, и прошло немало времени, прежде чем их поймали.

Два козла сорвали работу метро в Нью-Йорке

Информация о срыве графика движения поездов нью-йоркского метрополитена появилась на официальной страничке организации в Twitter. Как животные оказались на открытом отрезке дороги, остается неизвестным.

В сообщении отмечалось, что «два козла бродят по линии N». Для переживающих за здоровье животных стало облегчением узнать, что с ними все в порядке. Но, как полагается козлиной натуре, они не давались в руки и постоянно убегали, чем еще больше задерживали возобновление работы метро.

На поимку козлов потребовалось два часа. Поскольку все случилось в утренний час-пик, то сотни пассажиров вынуждены были ждать, пока поезда вернутся к обычному графику.

 
Добавить в мои источники Я.Нов
В мире
Добавил: Семчишина Ирина Сегодня, 09:34
Новости партнеров
Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Наночастицы оксида гафния помогут удалить налет с
Ученые: Употребление авокадо может защитить
Zotye запустила продажи нового кроссовера Traum
Эпатажный участник «Дома-2» Егор Черкасов
В Москве самый дешевый букет на 1 сентября будет
Актрису Афшан Азад из «Гарри Поттера» чуть не
Экс-участник «Дома-2» Валерий Блюменкранц
Наташа Королева показала архивное видео с Тарзаном
Два козла сорвали работу метро в Нью-Йорке
Ежегодно американцы смывают в канализацию до
Компания Isuzu представила два новых современных
Настасья Самбурская примерила образ блондинки
Три Луны 4 миллиарда лет назад освещали Землю до
«Фигура огонь»: Поклонники сравнили Ольгу Бузову
Армия США заказала семьдесят автопилотируемых
«УАЗ» рассказал о модернизированном «Патриоте» с
Из-за схожести дочь Ксении Бородиной назвали
«Лучше бы вы стреляли друг в друга!»: Фанаты
Представлена особая версия гиперкара Rimac C_Two
В центре Владивостока взорвался автомобиль
Сергей Жуков вернулся домой после двух операций
Ирина Шейк в качестве дизайнера представила
«Сразу минус 10 лет»: Ольга Бузова сняла
Валерия показала в Instagram своего
Компания Apple зарегистрировала шесть новых
Ольга Бузова не отменила пресс-конференцию в
Валерий Меладзе хочет вернуть гражданство Грузии
Названа цена первого смартфона со сверхпрочным
В туалете поезда «Ульяновск-Анапа» найден мертвый
Ученые: Экстракт кленового листа разглаживает
Просмотреть все новости