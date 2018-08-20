Японский космонавт Соити Ногути назвал умение пользоваться туалетом главным навыком на МКС

Соити Ногути полетел первый раз в космос ещё 26 июля 2005 года. На борту МКС он пробыл до 9 августа. Астронавт за это время выходил 3 раза в открытый космос, где он проводил ремонтные работы. Продолжительность второго полёта составила 163 суток с 21 декабря 2009 г по 2 июня 2010 г. Соити Ногути отправится на МКС третий раз в конце будущего года. В начале этого месяца российский астронавт Олег Артемьев привлёк внимание пользователей Сети к туалету на МКС. Он опубликовал в Youtube видео, демонстрирующее, как оборудован космический туалет.Российский космонавт также предоставил пошаговое описание, как астронавты и космонавты справляют на орбите Земли естественную нужду. Трёхминутная видеозапись смогла набрать свыше 50 000 просмотров.