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Японский космонавт Соити Ногути назвал умение пользоваться туалетом главным навыком на МКС

Японский космонавт Соити Ногути, побывавший два раза на МКС, опубликовал в Twitter фото возле космического туалета. По словам космонавта, умение пользоваться данным приспособлением – один из главных навыков на МКС для космонавтов.

Японский космонавт Соити Ногути назвал умение пользоваться туалетом главным навыком на МКС


Соити Ногути полетел первый раз в космос ещё 26 июля 2005 года. На борту МКС он пробыл до 9 августа. Астронавт за это время выходил 3 раза в открытый космос, где он проводил ремонтные работы. Продолжительность второго полёта составила 163 суток с 21 декабря 2009 г по 2 июня 2010 г. Соити Ногути отправится на МКС третий раз в конце будущего года. В начале этого месяца российский астронавт Олег Артемьев привлёк внимание пользователей Сети к туалету на МКС. Он опубликовал в Youtube видео, демонстрирующее, как оборудован космический туалет.



Российский космонавт также предоставил пошаговое описание, как астронавты и космонавты справляют на орбите Земли естественную нужду. Трёхминутная видеозапись смогла набрать свыше 50 000 просмотров.

 
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Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 18:30
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