Ольга Орлова: «Сын в курсе всех моих ухажеров»

«..у беспардонных, необязательных и не умеющих держать слово нет шансов – терпеть таких не могу!», - заявляет Ольга Орлова.

«Никогда не пойду на свидание с тем, кто не нравится. Заставить провести время с человеком могут только симпатия, интерес к нему», - заявляет Ольга Орлова.

«Если я вижу, как человек врет, то не боюсь сказать об этом в глаза, хоть и понимаю – поставлю в неудобное положение. Просто не люблю, когда держат за глупую и пытаются обмануть!», - подчеркнула Ольга Орлова.

«..У меня нет никаких секретов от Артема. Даже об ухажерах сын узнает первым: перед тем как пойти на свидание, обязательно советуюсь. Ну и, само собой, он рассказывает о том, кому симпатизирует», - заявила Орлова.

«Неподдельные эмоции придают сил, а живое, искреннее общение с участниками заряжает: с ними и радуюсь, и грущу», - говорит Ольга.

«..Семь дней в неделю на работе, поэтому когда выдается свободный час, само собой, не стану посвящать его мытью полов. Для этого есть помощники по хозяйству, на которых буквально молюсь: благодаря им дома чисто и пахнет вкусной едой. Хотя и сама умею готовить, но меня слишком лелеют, чтобы попросить встать к плите», - отвечает Ольга Орлова на вопрос, который касается домашних дел.

«Считаю, не стоит быть категоричной, жестко себя ограничивать: можно все, но по чуть-чуть, иначе впадешь в депрессию! А вот ухаживать за собой дома – делать всякие маски, скрабировать тело - не успеваю. Да и в салонах красоты редкий гость – из-за занятости не остается времени», - говорит Ольга Орлова.

По словам Ольги Орловой, она может с легкостью влюбиться в мужчину, который будет не только очень добрым, мудрым и сексуальным, но и будет обладать хорошим чувством юмора, что как оказалось, для знаменитости немаловажно. Певица убеждена, что перед таким мужчиной не сможет устоять не только она, но и все девушки планеты.Оказывается, что для того, чтобы на Орлову произвести хорошее первое впечатление, ее нужно очень сильно удивить. Как? Знаменитость сама не знает, но уверена, что если проявить свою фантазию, то все реально в этом мире. По словам певицы, дорогостоящие огромные букеты цветов и шикарные ужины в ресторане не смогут никогда ее поразить, ведь считает подобные действия банальными.Как стало известно, Ольгу Орлову довольно сложно растрогать до слез, однако это удалось не так давно одному очень важному для нее человеку – сыну Артему, который окончил школу с золотой медалью. По словам теледивы, она не ожидала подобных достижений от своего наследника.Выяснилось, что Орлова никогда не была обделена мужским вниманием и практически каждый день слышит в свой адрес массу комплиментов. К примеру, не так давно ей заявили, что у нее очень красивая шея.По словам Орловой, на своего сына Артема она в последний раз кричала, когда тот учился в пятом классе. На сегодняшний день в их семействе царит уважение и взаимопонимание, поэтому наследник понимает звездную маму практически с полуслова.Ольга Орлова очень любит и уважает то место, где она сейчас работает и не потому, что оно приносит ей заработок, а потому что на «Доме-2» все по-настоящему.По словам поющей телеведущей «Дома-2», через десять лет она хочет быть мамой еще одного ребенка. Знаменитость просто-таки мечтает о крепкой семье и мужчине, который будет ее любить, ценить и уважать.С Ольгой Бузовой и Ксенией Бородиной Ольге Орловой удалось, как выяснилось, практически сразу же наладить теплые дружеские отношения. Однако вне Периметра знаменитости очень редко видятся, ведь у каждого своя жизнь, свои проблемы и свои заботы.По словам Ольги Орловой, чтобы хорошо выглядеть ей приходится придерживаться правильного питания. На завтрак знаменитость предпочитает два яйца и творог, на обед, а также ужин – легкий салатик с рыбой. От сладкого певица практически отказалась.Как удалось узнать у Ольги Орловой, несмотря на то, что ее близкой подруги Жанны Фриске нет в живых уже больше трех лет, она до сих пор каждый день вспоминает исполнительницу.