Геронтолог Обри ди Грей утверждает, что люди могут жить до 1000 лет

Обри ди Грей планирует не только остановить старение, но снизить его участие в смерти человека. Самый известный в мире геронтолог хочет снизить уровень старения уничтожая его признаки по мере их накопления. В своих выступлениях специалист повторяет, что рассматривает старение как инженерную проблему. Обри ди Грей уверен, что старение — это просто накопление повреждений в организме. Он уверяет, что у молодого организма таких повреждений очень мало, а у старого наоборот, устраняя их, можно обратить старение вспять и даже вернуть организму утраченную молодость.Обри ди Грей начал формулировать список «поломок» в организме человека еще 15 лет назад. Изначально в нем было 10 пунктов, но сейчас осталось 7: мутации в ядерной ДНК, мутации в митохондриальной ДНК, накопление поврежденных молекул внутри клеток, накопление продуктов обмена веществ вне клеток, образование лишних сшивок между внеклеточными молекулами, а также клеточное старение и клеточная гибель.