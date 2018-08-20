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Геронтолог Обри ди Грей утверждает, что люди могут жить до 1000 лет

Самый известный в мире геронтолог Обри ди Грей утверждает, что человек вполне может жить до 1000 лет. Для этого нужно только вовремя «чинить» организм, чтобы каждый раз возвращаться к 20-летнему состоянию.

Геронтолог Обри ди Грей утверждает, что люди могут жить до 1000 лет

Обри ди Грей планирует не только остановить старение, но снизить его участие в смерти человека. Самый известный в мире геронтолог хочет снизить уровень старения уничтожая его признаки по мере их накопления. В своих выступлениях специалист повторяет, что рассматривает старение как инженерную проблему. Обри ди Грей уверен, что старение — это просто накопление повреждений в организме. Он уверяет, что у молодого организма таких повреждений очень мало, а у старого наоборот, устраняя их, можно обратить старение вспять и даже вернуть организму утраченную молодость.

Обри ди Грей начал формулировать список «поломок» в организме человека еще 15 лет назад. Изначально в нем было 10 пунктов, но сейчас осталось 7: мутации в ядерной ДНК, мутации в митохондриальной ДНК, накопление поврежденных молекул внутри клеток, накопление продуктов обмена веществ вне клеток, образование лишних сшивок между внеклеточными молекулами, а также клеточное старение и клеточная гибель.

 
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Наука
Добавил: Макушина Валентина Сегодня, 22:30
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